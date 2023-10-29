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«Нечисть, живет двойной жизнью»: Вика Цыганова нелестно высказалась о Газманове

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«Нечисть, живет двойной жизнью»: Вика Цыганова нелестно высказалась о Газманове
Знаменитости
Источник фото: @vika.tsyganova

Супруги Вадим и Виктория Цыгановы высказались в интервью о своих коллегах. Они раскритиковали Олега Газманова за выступления исполнителя в Дубае. Тогда артисту пытались вручить украинский флаг, однако он, по мнению семейства, не выразил гражданской позиции. Супруги говорят, что знаменитостям из России ездить за рубеж пока что точно не стоит.

«Газманов также нечисть, еще обиделся, а зря. Если тебя выводят на первые ряды со знаменами — то будь добр этому соответствовать. У него раздвоение личности», - отметил Вадим.

Жена Цыганова добавила, что певец хочет усидеть на двух стульях.

«Живет двойной жизнью. Под песни его не пойдут воевать, хотя они и хорошие».

Информационное агентство «Informing»

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