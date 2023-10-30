Ученый объяснил, какое вещество сожгло ягодицу екатеринбурженки в автобусе №24

Ученый Александр Иванов объяснил, какое вещество оставило химический ожог на ягодице екатеринбурженки в автобусе №24. Девушка села на сиденье, но спустя некоторое время почувствовала сильное жжение. Когда приехала в колледж, увидела, что ее кожу полностью разъело.

Девушка, у которой диагностировали ожог второй степени, отметила, что не могла смыть с одежды эту жидкость из-за пены. Следов на штанах при этом у нее не осталось.

Это скорее всего бытовое средство с содержанием щелочи, как средство для мытья унитаза. Если одежда и кожа мылились, то это щелочь, а не кислота. Ожог появился не моментально, поэтому процент содержание щелочи был относительно небольшой. Если бы он большой, девушка бы не доехала до учебного заведения. Бытовая химия просочилась на сиденье, впиталась в обивку сидений, но не разъела одежду и сиденья, — сказал ученый.