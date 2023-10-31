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Оскароносная Голди Хоун рассказала о встрече с серебристыми безухими инопланетянами: «Словно перст Божий»

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Оскароносная Голди Хоун рассказала о встрече с серебристыми безухими инопланетянами: «Словно перст Божий»
Знаменитости
Источник фото: @goldiehawn

Оскароносная актриса Голди Хоун утверждает, что встречалась с инопланетянами. Она увидела пришельцев в 20-летнем возрасте, но только недавно смогла восстановить некоторые из своих воспоминаний.

По словам артистки, ставшей недавно гостьей программы Apple Fitness+, тогда она после танцев в пустыне Калифорнии прилегла отдохнуть в машине своей коллеги-танцовщицы. Разбудил ее неожиданно высокий звук.

«Это была очень высокая частота. Я выглянула в окошко и увидела две или три головы треугольной формы», — вспоминает 77-летняя Голди Хоун.

Актрису в тот момент словно парализовало. Она не могла даже пошевелиться, но отчетливо понимала, что пришельцы ее обсуждают. При этом они не разговаривали - скорее, «бубнили», настаивает обладательница «Оскара».

Невзирая на то, что прошло уже более полувека с той поры, Голди до сих пор помнит, как выглядели инопланетяне:

«Они были серебристого цвета и у них не было ушей, нос очень маленький, а вместо рта — прорезь».

Многие воспоминания, по словам актрисы, были стерты. Однако после общения с астрофизиком из Университета Иллинойса, который исследовал космическое пространство, воспоминания о встречи с инопланетянами снова всплыли, потому как он очень активно ее расспрашивал.

«Это было что-то вроде регрессионной терапии. И я кое-что вспомнила. Например, что они коснулись моего лица, и это было похоже на перст Божий. Это было очень мощно. Это было наполнено светом», — отметила Голди Хоун.

Информационное агентство «Informing»

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