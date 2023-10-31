Михаил Шахназаров нелестно высказался об актере Анатолие Белом: «Идиот необразованный»

Михаил Шахназаров раскритиковал опального Анатолия Белого, который уехал из РФ в Израиль. Как отметил журналист, актер пробился в российское кино за счет покойной артистки Марины Голуб.

«Белый за счет умершей Марины Голуб протащил личико на экран. Сейчас он идиот необразованный. Как можно писать с маленькой буквы «Россия» после того, сколько страна всего дала? Что же вы, Анатолий, не остались на Украине», - возмутился журналист.

Белый стал популярен после выхода «Стальной бабочки». Также он играл в спектакле «Мастер и Маргарита» в МХТ. Важную роль в карьере артиста сыграла Голуб, которая ему всячески помогала на протяжении 10 лет.