Общественность сильно взволновалась: Возвращение Назарова в Россию из Франции потерпело крах

Звезда «Кухни» после эмиграции во Францию захотел вернуться в Россию, однако его планы провалились. Недавно опальный Дмитрий Назаров* (признан в России иностранным агентом) получил предложение из РФ.

Сообщалось, что в смоленской музыкальной школе захотели организовать онлайн-программу, в которой звезды должны были читать сказки с оркестром. Выступление актера было запланировано на 25 октября. Однако патриотически настроенные граждане потребовали разобраться с этой ситуацией. В итоге мероприятие отменили.

«Мы программу заменили. В виртуальном концертном зале транслируем записи из архива Московской филармонии. Запись, где он читает сказку «Двенадцать месяцев», сделали в феврале 2021 года. Общественность сильно взволновалась, в связи с этим решили заменить программу», - заявили в адмиинстрации театра.