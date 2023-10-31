Общественность сильно взволновалась: Возвращение Назарова в Россию из Франции потерпело крах

Звезда «Кухни» после эмиграции во Францию захотел вернуться в Россию, однако его планы провалились. Недавно опальный Дмитрий Назаров* (признан в России иностранным агентом) получил предложение из РФ.
Сообщалось, что в смоленской музыкальной школе захотели организовать онлайн-программу, в которой звезды должны были читать сказки с оркестром. Выступление актера было запланировано на 25 октября. Однако патриотически настроенные граждане потребовали разобраться с этой ситуацией. В итоге мероприятие отменили.