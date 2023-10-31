Врач-эндокринолог Янг назвал опасные продукты, которые убивают поджелудочную железу

Согласно мнению врача-эндокринолога Екаетрины Янг, постоянные ошибки в питании, совершаемые снова и снова, могут привести к различным заболеваниям внутренних органов, включая недуги поджелудочной железы. Особенно опасным для человека является малоподвижный образ жизни.

Список вредной пищи включает в себя фастфуд, копчености, жирную, жареную еду, а также пищу, богатую пустыми углеводами, избытком сахара и соли. Все эти компоненты несут мало пользы организму, но на самом деле нанося ему вред, способствуя развитию ожирения и сахарного диабета. Как результат, происходит нарушение баланса в организме, подчеркнула доктор.

Если ваш рацион оставляет желать лучшего и начали появляться проблемы с пищеварительной системой, то важно как можно скорее обратиться к врачу-гастроэнтерологу, предостерегла специалист.