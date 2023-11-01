Работник кладбища рассказал, что могилу родителей Пугачевой перенесли в другое место

Неожиданно всплыла правда о родных Аллы Пугачевой, которые похоронены на Кузьминском кладбище в столице. Как пишет сегодня «МК», Примадонна решила перенести могилы своих родителей, бабушки и брата в другое место.

Теперь Евгений Пугачев, Александра Одегова, Борис и Зинаида Пугачевы похоронены рядом с административным корпусом. Сообщается, что якобы артистка хотела скрыть усопших родственников от посторонних людей.

Алла Борисовна могилу родителей перенесла в другое место. Представляете, у нас не все знали об этом, - рассказал работник кладбища.

За мраморными памятниками родных Пугачевой тщательно следят. Их установили лицевой стороной к забору.