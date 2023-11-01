Стало известено, куда исчезла 76-летняя артистка Клара Новикова

76-летняя юмористка Клара Новикова опровергла слухи в Сети, что перестала выступать. На самом деле она продолжает активную работу на сцене и участвует в разных спектаклях.

«Это всего лишь завистники, разносящие разные слухи о том, будто бы исчезла куда-то. И, конечно же, Интернет полон разной информации, в которой пишут все что угодно, иногда это далеко не правдивое. Просто появляюсь не там, где меня привыкли все видеть», — заявила журналистам артистка.

Новикова добавила, что в настоящее время она не принимает участие в съемках юмористических шоу. Вместо этого звезда уделяет больше внимания личной жизни. Также она очень редко дает интервью.