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«Ты кто такой вообще, придурок»: Режиссер Давлетьяров накинулся на эмигрировавшего Анатолия Белого

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«Ты кто такой вообще, придурок»: Режиссер Давлетьяров накинулся на эмигрировавшего Анатолия Белого
Знаменитости
Источник фото: @anatolibeliy

Ренат Давлетьяров высказался о сбежавшем Анатолии Белом, с которым в свое время снимался в 3-х фильмах. Как признался постановщик, его сильно удивили антироссийские высказывания артиста. Режиссер оторопел после того, как увидел выступления коллеги.

«Ты кто такой вообще, ты прыщ на теле русской культуры, чтобы требовать русскую культуру отменить?.. Он призывал! Например, заявил, что Россия —  биологическая агрессивная масса. , что еще можно сказать», — возмутился Давлетьяров.

Режиссер добавил, что агрессивное невежество Белого в свою очередь приводит к комплексу неполноценности и «ненависти к русским».

Информационное агентство «Informing»

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