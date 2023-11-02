Андрей Макаревич в Праге пришел в восхищение от израильтян: «Все вернулись»

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич* на своем концерте, который проходил в Праге, заявил о сплоченности граждан Израиля. Отрывок из выступления артиста публикует Телеграм-канал «Хуже и не скажешь».

По мнению Макаревича*, после атаки ХАМАС израильтяне не разбежались кто куда, а снова возвратились в страну. Как добавил музыкант, в силу небольших размеров все в Израиле себя чувствуют одной большой семьей.

«Я переживал, как и всякий нормальный человек... Я вижу небывалое сплочение всех граждан, все израильтяне в страну вернулись, они не разбегались, а вернулись. Огромное количество всяких акций в помощь армии, рестораны бесплатно раздают еду», — заявил со сцены вокалист о сплоченности соотечественников.