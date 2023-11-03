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Соседов дерзко высказался о вернувшейся в Россию Примадонне: «Абсолютно неважно

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Соседов дерзко высказался о вернувшейся в Россию Примадонне: «Абсолютно неважно
Знаменитости
Источник фото: @sosedov.sergei

Сергей Соседов призвал закрыть тему возвращения Аллы Пугачевой в РФ. Как считает критик, россиянам неинтересно это, поскольку от этого  ничего уже не изменится.

«Людям это абсолютно неважно. Это отыгранная карта, что говорить о ней. Возвратится — ничего не изменится», — отметил Соседов.

Эксперт добавил, что Примадонна вернулась в РФ жить. При этом музыкальный критик уверен, что людям об этом думать некогда.

«У людей сейчас другие проблемы. Их волнуют совершенно другие темы. Что за старое цепляться? О ней было много сказано, эта тема  должна быть давным-давно закрыта».

Информационное агентство «Informing»

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Сергей Соседов, Алла Пугачева
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