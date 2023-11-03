Соседов дерзко высказался о вернувшейся в Россию Примадонне: «Абсолютно неважно

Сергей Соседов призвал закрыть тему возвращения Аллы Пугачевой в РФ. Как считает критик, россиянам неинтересно это, поскольку от этого ничего уже не изменится.

«Людям это абсолютно неважно. Это отыгранная карта, что говорить о ней. Возвратится — ничего не изменится», — отметил Соседов.

Эксперт добавил, что Примадонна вернулась в РФ жить. При этом музыкальный критик уверен, что людям об этом думать некогда.

«У людей сейчас другие проблемы. Их волнуют совершенно другие темы. Что за старое цепляться? О ней было много сказано, эта тема должна быть давным-давно закрыта».