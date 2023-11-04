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Актриса Немоляева откровенно рассказала об отношениях с Дорониной: «Было очень сложно»

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Актриса Немоляева откровенно рассказала об отношениях с Дорониной: «Было очень сложно»
Знаменитости
Источник фото: @novostizvezd

Светлана Немоляева откровенно рассказала о личном. Как отметила актриса, после смерти Александра Лазарева она долгое время не смотрела проекты с его участием, но недавно решила посмотреть фильм «Еще раз про любовь», в котором ее муж сыграл с Татьяной Дорониной.

Немоляева говорит, что сильно ревновала к партнерше супруга. Ей было не очень приятно смотреть на происходящее на экране, поэтому видела эту ленту всего один раз. Только недавно Светалана решилась вновь пересмотреть картину. 

Что касается отношений с Дорониной, то многие спектакли актрисы играли вместе. По словам Немоляевой, Татьяна была сложной партнершей и с ней было очень тяжело играть, хотя работали артистки вместе довольно много.

Это было очень сложно. Она будто бы не замечала тебя немножечко, что ли.

Информационное агентство «Informing»

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