Баснословный гонорар: Алла Пугачева выступит на частном корпоративе в Дубае за 34 млн рублей

Алла Пугачева, по слухам, планирует частное выступление в Дубае за баснословные деньги - 350 тысяч евро. Примадонна должна решить два «музыкальных вопроса», пишет КП.

Первый — это корпоратив в ОАЭ для обеспеченных россиян.

Артистка получит за выступление 34 миллиона рублей. При этом источник сообщает, что Пугачева отработает вживую 30 минут с бэк-вокалистами. Это она якобы и планирует решить после приезда в РФ.

Второй вопрос — это запись песен. Алла Борисовна имеет много композиций, часть из которых не записаны до конца. Напоследок утверждается, что эстрадная звезда выпустит их в следующем году.