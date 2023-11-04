Британский красавец за миллион долларов: Пугачева разъезжает по стране на роскошном Rolls-Royce

Алла Пугачева, сбежавшая из РФ в минувшем году, неожиданно для поклонников и коллег вернулась на родину. Сейчас певица разъезжает по России на элитном авто Rolls-Royce. Стоит эксклюзивная машина один миллион долларов.

Как пишет КП, это далеко не единственный автомобиль, который есть в автопарке Пугачевой. Что касается «Роллс Ройса», объем его мотора составляет 6,7 литра, а мощность 454 л.с.

При этом возраст транспортного средства не менее 16 лет, однако он эффектно и дорого смотрится всегда по сравнению с другими иномарками.