SH: конфликт Ксении Собчак и Вики Цыгановой из-за туфель Chanel за 1000$ набирает обороты

Последнее интервью Вадима и Вики Цыгановых Юрию Дудю* вызвало общественный резонанс. Несколько дней интернет-пользователи анализируют каждое высказывание звездного семейства.

Не смогла остаться в стороне Ксения Собчак. Внимание журналистки привлекли не речи пары, а внешний вид артистки. Как отметила светская львица, Вика появилась на интервью в туфлях Chanel за 1000$. По мнению телеведущей, рассуждать о патриотизме в такой обуви - ирония высшего уровня.

Цыганова на выпады коллеги молчать не стала. Она резко ответила на замечание Собчак:

«К тебе я пойду в лаптях! Вам что в Chanel, что в валенках — не устраивает все».

* Признан иностранным агентом на территории России.