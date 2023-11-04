Уехала в Петербург: Пугачева покинула замок из-за штурма журналистов и поклонников

Алла Пугачева покинула замок, расположенный в подмосковной Грязи. Предположительно, именно из-за журналистов и поклонников, которые дежурят возле дома, Примадонна уехала.

В замке Пугачева пробыла несколько часов. Затем певица на Rolls-Royce покинула особняк. Направилась Примадонна в сторону Петербурга. Передвижение народной артистки тщательно отслеживают.

По данным SHOT, через два с часа после выезда с деревни черный Rolls-Royce был уже на въезде в Тверь.

Ходят слухи, что вернулась в РФ Алла Борисовна, чтобы проститься с другом. СМИ пишут, что звезда приехала на похороны дирижера Юрия Темирканова, с которым близко дружила.