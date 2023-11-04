Уходит вся пенсия: Валерий Леонтьев тратится на квартиру в Москве, которую не может продать

Валерий Леонтьев больше года не дает о себе ничего знать. Он пропал из публичного пространства, чем заставил поклонников сильно волноваться.

Хот еще недавно артист был на вершине всех хит-парадов и обещал удивить фанатов новыми идеями в музыке и выпуске собственной одежды, над которой активно работает.

Поговаривают, что иногда певец прилетает в Москву. В столице он проводит приватные выступления, стоимость которых составляет от четырех миллионов рублей за каждое. При этом Леонтьев не общается с коллегами, с которыми находился в хороших отношениях.

Он также во время визитов в столицу навещает свою квартиру, которую пока не может продать. Доверенные лица плачивают коммунальные услуги, на которые уходит вся пенсия 74-летнего исполнителя - около 50 тысяч рублей.