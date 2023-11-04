Информинг » Знаменитости » Уходит вся пенсия: Валерий Леонтьев тратится на квартиру в Москве, которую не может продать

Уходит вся пенсия: Валерий Леонтьев тратится на квартиру в Москве, которую не может продать

Image 16+
Уходит вся пенсия: Валерий Леонтьев тратится на квартиру в Москве, которую не может продать
Знаменитости
Источник фото: @valera_leontiev
Валерий Леонтьев больше года не дает о себе ничего знать. Он пропал из публичного пространства, чем заставил поклонников сильно волноваться.
Хот еще недавно артист был на вершине всех хит-парадов и обещал удивить фанатов новыми идеями в музыке и выпуске собственной одежды, над которой активно работает.
Поговаривают, что иногда певец прилетает в Москву. В столице он проводит приватные выступления, стоимость которых составляет от четырех миллионов рублей за каждое. При этом Леонтьев не общается с коллегами, с которыми находился в хороших отношениях.
Он также во время визитов в столицу навещает свою квартиру, которую пока не может продать. Доверенные лица плачивают коммунальные услуги, на которые уходит вся пенсия 74-летнего исполнителя - около 50 тысяч рублей.

Информационное агентство «Informing»

Артист Пашутин высмеял жалобы Макаревича на отмену концертов: «Как проститутка»

Артист Пашутин высмеял жалобы Макаревича на отмену концертов: «Как проститутка»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Уходит вся пенсия: Валерий Леонтьев тратится на квартиру в Москве, которую не может продать

Сегодня, 12:56

Стас Барецкий рассказал, что женится на Алле Пугачевой: «Будем жить в этом замке»

Сегодня, 12:34

Уехала в Петербург: Пугачева покинула замок из-за штурма журналистов и поклонников

Сегодня, 12:31

Актриса Немоляева откровенно рассказала об отношениях с Дорониной: «Было очень сложно»

Сегодня, 11:04

SH: конфликт Ксении Собчак и Вики Цыгановой из-за туфель Chanel за 1000$ набирает обороты

Сегодня, 10:29

«KP.RU»: Граждане России громят Аллу Пугачеву после тайного возвращения в Москву

Сегодня, 10:23

Владимир Селиванов из «Реальных пацанов» рассказал о последнем сезоне сериала

Сегодня, 09:48

Умерла российская актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова

Сегодня, 09:15

Клава Кока в откровенном наряде блеснула стройными формами на Мальдивах

Вчера, 23:48

Соседов дерзко высказался о вернувшейся в Россию Примадонне: «Абсолютно неважно

Вчера, 23:03

Пока Пугачева в России, одинокий Галкин записал трогательное видеообращение: «Принято решение»

Вчера, 22:57

Болеет очень сильно: Состояние больной раком Анастасии Заворотнюк вызывает опасения

Вчера, 19:57

У дома Пугачевой в Грязи собрались поклонники и журналисты

Вчера, 17:31

Известный шоумен заявил о серьезных проблемах Пугачевой с мужем: «Они разводятся»

Вчера, 17:16

Слава Богу: Илья Резник прокомментировал долгожданнное возвращение Пугачевой на Родину

Вчера, 16:44

Актер Хабаров рассказал, как в Екатеринбурге его преследовал вор в законе

Вчера, 16:44

Издевательства и насмешки: Аллу Пугачеву враждебно встретили в России

Вчера, 14:01

Оставила больного мужа после тяжелой операции: Юлия Проскурякова неожиданно улетела из России

Вчера, 13:48

«Белая шуба и розовый чемодан»: Пугачева прибыла в Москву на поезде

Вчера, 13:18

Подробности громкого возвращения Пугачёвой в Россию: артистка приехала в замок на роскошном Rolls-Royce

Вчера, 13:10

Новости партнеров
2023
ru-RU