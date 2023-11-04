Заканчиваются деньги, а взять негде: Пугачева поспешно записала в Твери новую песню

Алла Пугачева, которая вернулась в РФ, задерживаться в Москве не стала. Она отправилась в сторону Петербурга. По пути Примадонна заехала в Тверь. Авто артистки увидели возле студии звукозаписи.

Не исключено, что Пугачева решила записать новую песню. После возвращения пользователи писали, что артистка вернулась на некоторое время в РФ за деньгами.

Жизнь за рубежом – недешевая, а уровень жизни семьи резко упал. Также ходят слухи в Сети, что Аллу Борисовну пригласили в страну для частного концерта за большие деньги, а она отказаться не могла.