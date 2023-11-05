Диетолог РФ Тищенко рассказала, как избежать набора веса зимой

Наталья Тищенко рассказала, как избежать зимой набора веса. По словам специалиста, в зимний период снижается физическая активность и количество жидкости в организме. Влияет на увеличение веса стресс, который вызван холодной погодой.

Пребывание под искусственным светом в помещении нарушает биологические ритмы и провоцирует недосып, что в свою очередь приводит к увеличению уровня гормона грелина. Именно он вызывает чувство голода, увеличивая желание потреблять углеводную еду, отмечает диетолог. Для предотвращения набора лишнего веса в первую очередь следует избегать обезвоживания, а также заниматься физической активностью. Нужно хорошо высыпаться и отказаться перед сном от гаджетов.