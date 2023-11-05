СМИ узнали, где сейчас живут Алла Пугачева и Кристина Орбакайте с семьями

После начала СВО Алла Пугачева с семьей уехала в Израиль. Дети пары Лиза и Гарри ходят в местную гимназию, основное место жительство у них там. У звездных супругов есть израильские паспорта, а также паспорта граждан Евросоюза.

Что касается Кристины Орбакайте, с зимы 2023 года она с супругом и дочерью живет в Нью-Йорке. У артистки там есть квартира в роскошном комплексе в Майами «Маджестик Тауэр Бэл Харбор». Апартаменты, площадь которых составляет 285 кв.м., оцениваются 2,5 миллиона рублей (около 203 миллиона рублей).

С матерью певица видятся тогда, когда приезжает летом в Юрмалу. Там у семьи также есть свой дом.