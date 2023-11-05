В «Служебном романе» зрители нашли киноляп, который пропустили создатели фильма

В фильме «Служебный роман» Светлане Немоляевой была присвоена роль Ольги Петровны Рыжовой. В связи с этим, произошел небольшой кинематографический прокол во время съемок.

Если внимательно пересмотреть вторую серию фильма, то можно заметить, что на 43-й минуте со стороны кадра прозвучал голос Немоляевой. В этот момент Светлана читает стихи Беллы Ахмадулиной под названием «О, мой застенчивый герой...». В этой сцене героиня направляется к электричке в сильный дождь, держа в руках раскрытый зонт.

Интересно, что в начале этой сцены ручка зонта была круглой и белой, но через мгновение, когда она поднимается на мост, форма ручки меняется. Это можно заметить во время просмотра.