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В «Служебном романе» зрители нашли киноляп, который пропустили создатели фильма

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В «Служебном романе» зрители нашли киноляп, который пропустили создатели фильма
Знаменитости
Источник фото: коллаж Информинг

В фильме «Служебный роман» Светлане Немоляевой была присвоена роль Ольги Петровны Рыжовой. В связи с этим, произошел небольшой кинематографический прокол во время съемок.

Если внимательно пересмотреть вторую серию фильма, то можно заметить, что на 43-й минуте со стороны кадра прозвучал голос Немоляевой. В этот момент Светлана читает стихи Беллы Ахмадулиной под названием «О, мой застенчивый герой...». В этой сцене героиня направляется к электричке в сильный дождь, держа в руках раскрытый зонт.

Интересно, что в начале этой сцены ручка зонта была круглой и белой, но через мгновение, когда она поднимается на мост, форма ручки меняется. Это можно заметить во время просмотра.

Информационное агентство «Informing»

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