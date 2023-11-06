«Аватар-2»: Жюри потерпело фиаско в первом выпуске музыкального телешоу

На НТВ 5 ноября состоялся первый выпуск шоу «Аватар». В жюри присутствуют такие знаменитости — певец Сергей Лазарев, артистка Ида Галич, шоумен Тимур Батрутдинов, а также Марк Тишман. «Новичком» проекта стала Ирина Понаровская.

В первой группе выступили Василиса Прекрасная, Железный Дровосек, Огненный Ворожей и Соловей Разбойник. Дровосек попал в номинацию. Во второй группе - Артемон, Лиса, Аленушка, Садко. Номинантом на вылет оказалась Лиса. В третьей группе приняли участие Муха-цокотуха, Золушка, Змей Горыныч и Трубадур, которого номинировали.

Как заявили судьи, под маской Трубадура скрывается Сергей Глушко или Сергей Бурунов, однако ошиблись.

Многие увидели Настасью Самбурскую в Лисе, но не угадали. Марк Тишман заявил, что неправильные догадки жюри в первом выпуске шоу являются полным провалом.