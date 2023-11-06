Кушанашвили нелестно высказался о Цыгановой: «Эволюция в строну приматов»

Журналист и ведущий Отар Кушанашвили решил высказать свое мнение о Вике Цыгановой. Он нелестно заговорил о певице, поставив под сомнение ее умственные способности.

По словам критика, он с исполнительницей впервые познакомился в ходе рабочей поездки в Казахстан. Тогда артистка Отару показалась умной, душевной женщиной. Но уже спустя некоторое время мнение Кушанашвили о Цыгановой изменилось.

«Что сейчас Викой Цыгановой случилось. Это эволюция в обратную сторону. В сторону возрождения разговоров о приматах», — сообщил в телешоу «Каково?!» журналист.