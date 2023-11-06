Режиссер Никоненко предложил расстрелять мужа Пугачевой: «Вместо пуль – фекалии»

Сергей Никоненко слышать ничего не хочет об Алле Пугачевой, уехавшей за границу. Об этом российский режиссер сообщил «Московскому Комсомольцу».

«Видеть и слышать ее не хочу. Забыл о ней. Не знаю такой, говорить не хочу о ней. Нет мне до нее никакого дела. Наплевать и растереть!», — сказал кинематографист.

Никоненко добавил, что артисты, покинувшие свою родину, вернуться обратно рано или поздно, ведь шансов на реализацию на чужбине у них нет.

Россияне, считает режиссер, простят звезд, ведь «наш народ отличается своей добротой».

Но еще большой критике со стороны Никоненко подвергся муж Пугачевой. Его деятель предложил расстрелять из пистолета, но «вместо пуль использовать фекалии».