Выснилось, вернется ли Леонид Агутин когда-либо в Россию: Ему надоело!

Близкий друг Валерия Леонтьева рассказал, почему артист не возвращается в Россию. Подробности разговора с Михаилом Герцманом приводит портал «Абзац».

Как говорит заслуженный деятель искусств РФ, Леонтьев не вернется на родину, поскольку в стране не та атмосфера. Артист искренне не понимает событий, происходящих в России.

Многих сейчас признают иноагентами. Лет ему прилично, — отметил Михаил.

Герцман также добавил, что певец не вернется к концертной деятельности, поскольку не в том возрасте.

Мне его всегда было жалко. Приезжал с гастролей, бросал в стиральную машину вещи. Ездить уже надоело, хотя попел бы еще с большим удовольствием.