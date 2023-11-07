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Выснилось, вернется ли Леонид Агутин когда-либо в Россию: Ему надоело!

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Выснилось, вернется ли Леонид Агутин когда-либо в Россию: Ему надоело!
Знаменитости
Источник фото: @agutinleonid

Близкий друг Валерия Леонтьева рассказал, почему артист не возвращается в Россию. Подробности разговора с Михаилом Герцманом  приводит портал «Абзац».

Как говорит заслуженный деятель искусств РФ, Леонтьев не вернется на родину, поскольку в стране не та атмосфера. Артист искренне не понимает событий, происходящих в России.

Многих сейчас признают иноагентами. Лет ему прилично, — отметил Михаил.

Герцман также добавил, что певец не вернется к концертной деятельности, поскольку не в том возрасте.

Мне его всегда было жалко. Приезжал с гастролей, бросал в стиральную машину вещи. Ездить уже надоело, хотя попел бы еще с большим удовольствием.

Информационное агентство «Informing»

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Леонид Агутин
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