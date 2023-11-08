Поэт Цыганов считает, что Пугачева и Галкин больше не смогут вернуться в Россию

В интервью журналистам Вадим Цыганов сообщил, что Алла Пугачева и Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), которые покинули Россию после начала СВО больше не смогут вернуться в страну, потому как SHAMAN нажал на красную кнопку.

«Они не смогут уже вернуться, потому что произошло разделение на две группы: на людей и нелюдей. Этого уже не сможет изменить ни она, ни правительство. SHAMAN уже «нажал на красную кнопку» и невозможно отыграть назад. Это точно, даже не на 99%, я, конечно, могу ошибаться, но не хотелось бы», — объяснил Цыганов.

Кроме того, продюсер отметил, что никогда не мечтал работать с Пугачевой, хотя такая возможность у него имелась, потому как он сотрудничает только с теми, кто ему нравится.

Интересно: директор Примадонны Елена Чупракова подтвердила 2 ноября информацию о приезде звезды в Россию, но сколько она пробудет в стране и какая цель ее визита, уточнять не стала. В сети появилось несколько версий приезда Пугачевой и среди некоторых из них речь шла о том, что звезда вернулась для составления завещания, а также необходимо было забрать документы, которые связаны с ее детьми.