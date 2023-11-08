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Депутат Певцов в грубой форме оскорбил Моргенштерна: Должен отвечать по закону

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Депутат Певцов в грубой форме оскорбил Моргенштерна: Должен отвечать по закону
Знаменитости
Источник фото: @dima_pevtsov

Депутат Госдумы РФ и актер Дмитрий Певцов в интервью изданию «Абзац» в грубой форме высказался о рэпере Моргенштерне* (иноагент в России). Он назвал музыканта «маленьким недоумком» после того, как тот дал интервью скандальной ведущей Ксении Собчак.

«Считаю, что тратить свое время и мысли на маленьких недоумков, не умеющих разговаривать без мата, не буду. Это не тот человек, которому посвящу даже 30 секунд времени. Если нарушил закон, должен отвечать по закону. Все, что говорит он, его главный интервьюер никакого доверия не вызывают», — сказал Дмитрий Певцов.

Информационное агентство «Informing»

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