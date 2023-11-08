Моргенштерн рассказал Собчак, что думает о своем статусе иноагента: Страх и недоумение

Алишер Моргенштерн* наконец-то дал интервью журналистке Ксении Собчак. Он был, как всегда, прямолинейный и открытый.
Как признался рэпер, когда он узнал о статусе иноагента, у него у него было много разных чувств.
На тот момент почувствовал страх и недоумение — за что? Читаю, что Украина и Израиль спонсируют меня. Недоумеваю: где мои шекели и гривны? Перепугался, улетел с Бали, ведь эта страна дружит с РФ.
Это несправедливо. Никогда политических денег не брал. Обиделся, хотя эта звездочка помогла многие вещи понять. Она свое предназначение выполнила, поэтому ее заберите.
* Лицо, признанное иностранным агентом