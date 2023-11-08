Олеся Железняк заявила, что лишилась роли из-за своей патриотической позиции

Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк поддерживает российские власти и ВС РФ. Она искренне не понимает своих коллег, которые в трудные времена покинули свою родину.

По словам артистки, ее политические убеждения негативно сказались на ее карьере.

«Меня сначала выбрали для главной роли, я приехала. Но потом мне сказали: «В этом проекте будет сниматься артист, который не хочет работать с тобой в одном фильме«. Я была удивлена: "Почему так? Это просто абсурдно». Мы уже снимались вместе ранее. Но мне объяснили: »Из-за твоей политической позиции», - вспоминает Железняк.

Тем не менее, знаменитость сохраняет позитивное отношение ко всему происходящему и смотрит на ситуацию философски.