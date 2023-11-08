Орбакайте прервала молчание внезапным заявлением: «Звонят и провоцируют»

Кристина Орбакайте давно не выходила на связь со своими поклонниками в социальных сетях. Однако артистка прервала молчание заявлением о мошенниках. Эстрадная звезда утверждает, что они пытаются нажиться на знакомых.

Дочь Примадонны в связи с этим попросила друзей и коллег очень внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров, а также никому не переводить никакие деньги.

«Дорогие друзья, от моего имени спародированным голосом звонят знакомым и провоцируют на разговоры. Хочу попросить быть внимательными. Лучше перезвонить мне», — сообщила исполнительница.