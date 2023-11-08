Слепаков исполнил пародию на песню SHAMAN «Я русский» и был высмеян в Сети

Шоумен Семен Слепаков* в эфире шоу Михаила Шаца* исполнил пародию на хит SHAMAN’а «Я русский». В тексте говорится, что теперь он «ходит шапке и ест кошерную еду».

Юморист также поет, что ему «неважна кровь отца, поскольку он является всемирным злом, так как не русский». В пародии Семен поет, что не вернется в Россию больше никогда. В финал Слепаков* вставил припев еврейского трека «Хава нагила».

Стоит сказать, что эта пародия на патриотическую песню вызвала в Сети широкий общественный резонанс. Не все пользователи по достоинству оценили юмор скандального артиста.