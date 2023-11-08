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Стало известно, куда исчез российский актер и режиссер Александр Балуев

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Стало известно, куда исчез российский актер и режиссер Александр Балуев
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Как стало известно журналистам, Александр Балуев сейчас проживает в собственном доме в поселке в Подмосковье. Здесь актер живет в после развода с журналисткой из Польши Марией Урбановской. Женщина после расставания увезла с собой общую дочь Марию-Анну.

В 2019 году артисту сделали серьезную операцию. Через 2 года он тяжело перенес коронавирус, из-за чего даже был госпитализирован в Коммунарку. Сейчас с Александром все хорошо.

Балуев продолжает играть в театре и сниматься. С начала этого года он принял участие в проекте «Беспринципные в деревне», шоу «Вызов» и «Арбатские тайны». Он задействован также в постановке «Маскарад» и «Красный факел», гастролируя по РФ с антрепризой «Признание».

Информационное агентство «Informing»

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