В фильме «Кавказская пленница» зрители нашли киноляпы в сцене с Трусом

Веселая комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница» вышла на большие экраны в 1967 году. В ней можно обнаружить несколько интересных кинематографических ляпов.

К примеру, в одной из сцен карандаш, лежащий на столе, когда Трус с недоумением считает деньги, вдруг начинает вести себя несколько необычно. Он периодически меняет свое положение, будто пытаясь привлечь внимание, то поворачиваясь к герою красной, то черной стороной.

Прозрачный стакан вначале стоит рядом с бутылкой воды на столе. Когда Трус глотает разорванный билетик, запивая водой, то ставит обратно этот стакан. Буквально через мгновение стакан исчезает.

Еще одна неожиданность касается билетной ленты на катушке. В процессе пересчета купюр Вицин меняет ее положение. На общем плане заметно, что лента, висевшая ровно, после подсчета оказалась сильно перекосившейся.