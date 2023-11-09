«Я ничего не знаю»: Глеб Матвейчук рассказал, чему его научил брак с Анастасией Макеевой

Спустя год после развода с Анастасией Макеевой композитор и певец Глеб Матвейчук рассказал, чему его научил брак с ней.

По его словам, он получил много опыта за время совместной жизни с Анастасией.

Их развод в 2016 году перерос в громкий скандал. Многие говорили о том, что им даже не следовало сходиться.

Тем не менее, Матвейчук уверен, что этот период жизни был для него важным, и он готов заполнил выученный урок.

«Я не считаю, что в моей жизни были ошибки. Только выученные уроки. Все люди очень разные. Главный вывод – «Я знаю, что ничего не знаю». Не знаю, что будет завтра, как будет меняться моя жизнь, другие люди и окружающие обстоятельства. Поэтому девиз прост – лови мгновенье, ведь этот миг и «называется жизнь», – отметил Матвейчук.

Стоит отметить, что после развода с Макеевой у него начались отношения с актрисой Еленой Глазковой. Но и с ней он разошелся, даже несмотря на то, что у них двое совместных детей - 5-летняя Алиса и 3-летний Саша.

По словам Глеба, ему сложно смириться с тем, что дети живут не с ним, но по возможности он старается видеть с ними.