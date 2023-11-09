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Актер Назаров грубо отозвался о поисках Пугачевой «новой Родины»

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Актер Назаров грубо отозвался о поисках Пугачевой «новой Родины»
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Актер Юрий Назаров не стал скрывать неприязни к Алле Пугачевой. Перемещения Примадонны он сравнил с болтанием в проруби некой субстанции.

Какие бы особняки она ни покупала, заработав денежек на РФ, все равно не верю, что на душе у нее хорошо. Вдали от родины, не верю, что можно жить радосто, какие ни покупай хоромы, - сказал Назаров.

Он подчеркнул, что певица является несчастной женщиной, однако в этом она виновата сама:

Пугачева - несчастная женщина, мне так видится. На такое положение она себя сама обрекла.

Информационное агентство «Informing»

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