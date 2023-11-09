Актриса Рязанова рассказала о своей реакции, если бы ее единственный сын пошел на СВО

Лауреат Государственной премии СССР Раиса Рязанова рассказала о своей реакции, если бы ее единственный сын пошел на СВО. Сыну народной артистки РФ 9 ноября могло бы исполниться 55 лет. Умер Данила Перов в 51 год в 2020 году от оторвавшегося тромба.

По словам артистки, ее сын был «принципиальным, совестливым человеком». Рязанова убеждена, что наследник точно «ушел бы на Донбасс, причем в первых рядах», а «не прятался бы и скрывался от мобилизации, как сейчас это делают многие актеры, включая подло сбежавшего актера Кузнецова».

При этом Раиса Ивановна добавила, что она поддержала бы Данилу в его решении отправиться в зону СВО.