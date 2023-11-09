Cчастье и удовольствие от съёмок: Олеся Железняк рассказала о возможном продолжении «Сватов»

Олеся Железняк появилась в шоу «Так сказать». Актриса объяснила свое отношение ко «второй жизни» популярных в России сериалов. Так, по мнению артистки, о продолжении всеми любимого сериала «Сваты» не может быть и речи.

«Продолжение невозможно. Седьмая часть была многострадальная. Я ее не смотрела. Знаю, как ее снимали со всеми событиями… Начали работу после 2014 года. Тогда решили снимать в Белоруссии, не могли приехать на Украину.

Попала в проект в 2010 году. Это было абсолютное счастье. Сейчас ни с кем не общаемся. Словом, все слеплено из того, что слепить нельзя. Последний сезон снимался в Грузии. Я там не была и не смотрела его», - призналась Железняк.