Похудел и подкачался: Фанаты поражены рельефной мускулатурой Филиппа Киркорова

После пластических операций Филипп Киркоров появился в Дубае. Он спел на фестивале Best Music Fest, который был организован «Русской Медиагруппой».

Стоит сказать, что в этот раз поп-король еще сильнее поразил зрителей своим внешним видом. Он похудел и подкачался. Во время выступления Киркоров сменил несколько костюмов. Он вышел в наряде без рукавов, продемонстрировав окружающим свою рельефную мускулатуру.

Многие зрители предположили, что Филипп похудел в ходе съемок в Китае в новом проекте. Однако сам артист утверждает, что отказался от газировки и шоколадок. А вот местная еда ему не очень понравилась.