Промоутер Морозов оценил шансы Пугачевой на заработок в Новый год 2024

Вчера СМИ писали о том, что продюсеры Аллы Пугачевой якобы ищут сессионных музыкантов. Источники утверждают, что 74-летняя певица готова выступить на новогодних корпоративах за огромные деньги.

Требования в райдере Примадонны обновились. Так, за выступление она требует 500 тысяч долларов. Это без учета расходов на проживание и переезд.

Такой ценник Примадонны решил прокомментировать Евгений Морозов.

Не верю, что артисту в РФ станет кто-то платить десять миллионов рублей. Пишут о 500 тысяч долларов… Это просто невозможно!, – говорит известный промоутер.

А вот в ОАЭ Алле Пугачевой такую сумму могут заплатить и даже больше, ведь у местных жителей есть такая финансовая возможность.