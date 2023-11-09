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Уфимец записал видео, что попал в плен украинских военных

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Уфимец записал видео, что попал в плен украинских военных
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

В Сети распространяется видео, которое подается как ролик с военнопленным уфимцем. Мужчина, который предстал в военной форме, себя называет Давидом Я.  

Боец говорит, что является мастером спорта по тяжелой атлетике. В Уфе он работал преподавателем и тренером. Уфимец признается, что «отсидел». Посадили мужчину на 9 лет 6 месяцев. Учли нахождение в СИЗО. Если верить его словам, просидел он 2,5 года. Оттуда попал в зону СВО.

Теперь Давид находится в плену у украинских военных. Дата съемок ролика не называется. Однако опубликован он был 1 ноября. Местные журналисты уже обратились с запросом в военкомат Башкирии.


Информационное агентство «Informing»

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