Уфимец записал видео, что попал в плен украинских военных

В Сети распространяется видео, которое подается как ролик с военнопленным уфимцем. Мужчина, который предстал в военной форме, себя называет Давидом Я.

Боец говорит, что является мастером спорта по тяжелой атлетике. В Уфе он работал преподавателем и тренером. Уфимец признается, что «отсидел». Посадили мужчину на 9 лет 6 месяцев. Учли нахождение в СИЗО. Если верить его словам, просидел он 2,5 года. Оттуда попал в зону СВО.

Теперь Давид находится в плену у украинских военных. Дата съемок ролика не называется. Однако опубликован он был 1 ноября. Местные журналисты уже обратились с запросом в военкомат Башкирии.



