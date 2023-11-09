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В Екатеринбурге выставили на продажу нереально дорогой пентхаус с лифтом и сауной

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В Екатеринбурге выставили на продажу нереально дорогой пентхаус с лифтом и сауной
В России
Источник фото: pixabay.com

В ЖК «Бажовский премиум», расположенном на ул. Шевченко, 18 в Екатеринбурге, выставили на продажу роскошный нереально дорогой пентхаус, который занимает 4 этажа — с 23 по 26 этаж. Для перемещения жителей и гостей есть личный лифт.

Также в квартире есть терраса, сауна, лофт с домашним кинотеатром, барная стойка, игровая, четыре спальни (каждая из них с санузлом), огромная кухня-гостиная, кабинет, гардеробная. На новенькое жилье с техникой и мебелью есть гарантия на 10 лет.

Стоит такая недвижимость 108 млн рублей. Дороже в городе лишь апартаменты в ЖК «Исеть» и в строящемся доме на ул. Ленина, 8.

Информационное агентство «Informing»

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