Возвращение Примадонны: Выяснилось, сможет ли Пугачева вернуть себе популярность в РФ с новым релизом

Алла Пугачева не сможет вернуть себе популярность в России даже с выходом нового релиза. В этом уверен музыкальный критик Павел Рудченко.

«Если Алла Пугачева думает, что сможет монетизировать творчество в РФ, это заблуждение. У нее, несомненно, остались рьяные фанаты, сотворившие из нее кумира. Им релиз будет интересен», — заявил продюсер.

Рудченко при этом добавил, что за рубежом народная артистка не сможет также добиться успеха. По словам эксперта, то, когда Алла Борисовна заняла на Евровидении 18 место, показывает незаинтересованность жителей Запада ее творчеством.