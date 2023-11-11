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«Будем выдворять куда подальше»: Швыткин пригрозил ставшим гражданами РФ мигрантам, отказывающимся идти на фронт

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«Будем выдворять куда подальше»: Швыткин пригрозил ставшим гражданами РФ мигрантам, отказывающимся идти на фронт
В России
Фото: @senivpetro / freepik.com

Главная проблема экономики России - нехватка рабочей силы, заявила на днях глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Трудовые мигранты уже «навострили лыжи» и в погоне за большими деньгами уезжают в другие, более привлекательные в плане заработков, страны. Виной всему - курс доллара. Санкции не работают, но рубль за полтора года значительно просел.

Еще хуже обстоят дела с трудовыми мигрантами, которые успели получить гражданство РФ. Они отказываются выполнять свои обязанности и стремятся уклониться от мобилизации. 

Мигрантов придется замещать россиянами

По итогу, имеется проблема в двух концах - с одной стороны, дешевую рабочую силу, которую ранее представляли мигранты, придется замещать россиянами. С другой стороны - приезжих из других стран, получивших российский паспорт, но уклоняющихся от мобилизации, на фронте также придется замещать россиянами.

Последняя проблема стоит настолько остро, что зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин пригрозил таким людям выдворением из России. Хотя не исключено, что в сложившейся ситуации их такой вариант вполне устроит.

«Если ты гражданин РФ, то должен выполнять все законы, действующие на территории России, в том числе вопрос по частичной мобилизации. Если не идешь, лишать гражданства и куда подальше выдворять из страны, - сказал депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва». - Человек пришёл, получил гражданство не просто так. Он тоже какие-то цели преследует. Либо он истинный гражданин России, либо у него корыстные цели».

В конце октября в одной только Москве было заведено 22 уголовных дела на уклоняющихся от военной службы мигрантов.

Информационное агентство «Informing»

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