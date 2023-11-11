Алла Пугачева заявила, что мечтает дожить до победы света над тьмой

Алла Пугачева, судя по всему, устала молчать, поэтому решила ответить хейтерам.

В своем обращении к россиянам Примадонна заявила о желании дожить до «победы света над тьмой и победы добра над злом». Певица также ответила всем, кто комментирует ее богатство. Певица объяснила, что всю жизнь работала без отдыха, а кто-то гулял и пил, а теперь говорит о загубленной карьере.

«Да, я вкалывала, я их зарабатывала, в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звездный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева», — написала она.

Главное богатство — свобода

При этом Алла Борисовна не считает, что счастье в деньгах. Она убеждена, что главное богатство — свобода, которая ей дорога. Певица также объяснила, что рабами и холопами она назвала завистников и ненавистников, которые пытаются оттолкнуть ее от поклонников. Наряду с этим Пугачева отметила, что миллионы фанатов ее не предадут.

Певица посмеялась над утверждением о том, что на ее творчестве можно поставить крест и она больше никому не интересна.

«Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — подчеркнула певица.

Напомним, что Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября. Она пробыла в Москве всего пару дней, после чего покинула страну.