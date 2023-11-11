«КП» перечислила известных российских актеров, погибших во время съемок

Во время съемочного процесса случаются несчастные случаи. «КП» перечислила, кто из артистов умер в ходе съемок фильмов.

В 2010 году скончался Владислав Галкин. У звезды остановилось сердце. На тот момент он снимался в ленте «Любовь на сене» и картине «Котовский».

Звезда «Бригады» умер 6 марта 2013 года. Смерть Андрея Панина произошла из-за падения в состоянии алкогольного опьянения. Актер снимался в фильме «Гетеры майора Соколова».

Андрей Краско скончался, когда снимался в «Ликвидации». В возрасте 45 лет ушел из жизни Василий Шукшин. Он умер в период съемок проекта «Они сражались за Родину».