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«Кучка оголтелых недоличностей»: Пугачева опубликовала жесткое заявление о недоброжелателях в России

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«Кучка оголтелых недоличностей»: Пугачева опубликовала жесткое заявление о недоброжелателях в России
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

Алла Пугачева долго хранила молчание. Но сегодня жестко ответила недоброжелателям в соцети. Как написала артистка, ей грустно и смешно смотреть, как «кучка оголтелых недоличностей и завистников» пытается выставить ее все время в плохом свете. 

«Кстати, именно вас назвала рабами и холопами. Народ в данном случае ни при чем. Он лишь заложник сложившейся ситуации. Люблю его, жалею. Вы хамскими высказываниями, абсурдными вымыслами, наглым враньем в мой адрес пытаетесь от меня оттолкнуть тех людей, для которых всю жизнь пела, жила, жертвовала здоровьем, личной жизнью. Не получится, как бы ни старались», — возмутилась певица.

Информационное агентство «Informing»

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