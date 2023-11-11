«Кучка оголтелых недоличностей»: Пугачева опубликовала жесткое заявление о недоброжелателях в России

Алла Пугачева долго хранила молчание. Но сегодня жестко ответила недоброжелателям в соцети. Как написала артистка, ей грустно и смешно смотреть, как «кучка оголтелых недоличностей и завистников» пытается выставить ее все время в плохом свете.

«Кстати, именно вас назвала рабами и холопами. Народ в данном случае ни при чем. Он лишь заложник сложившейся ситуации. Люблю его, жалею. Вы хамскими высказываниями, абсурдными вымыслами, наглым враньем в мой адрес пытаетесь от меня оттолкнуть тех людей, для которых всю жизнь пела, жила, жертвовала здоровьем, личной жизнью. Не получится, как бы ни старались», — возмутилась певица.