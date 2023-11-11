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Сергей Зверев разоблачил тайные планы Аллы Пугачевой в России

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Сергей Зверев разоблачил тайные планы Аллы Пугачевой в России
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Сергей Зверев высказался о внезапном визите в Москву Аллы Пугачевой. Также он невольно рассекретил планы подруги. Стилист уверен, что Примадонна готовит юбилейный концерт.

Зверев удивился, что некоторые люди недовольны приездом артистки, ведь она, как любой гражданин РФ, может выезжать, куда хочет, а приезжать обратно, когда захочет». Также дизайнер недоумевает, когда слышит, что Примадонну нужно наказать.

Также он отметил, что не встречался с певицей, но видел ее новые фото и снимки его очень порадовали. Он уверен, что Пугачева еще всех удивит.

Информационное агентство «Informing»

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