Пугачева разнесла в пух и прах хейтеров: «бесполезные попытки уничтожить меня»

Алла Пугачева прервала молчание. Она опубликовала большое обращение к гражданам РФ. Примадонна уверена, что народ «еще о ней услышит», а также что поклонники ее не предадут.

По словам народной артистки СССР, зрители, для которых она много лет жила и пела, пожертвовала здоровьем и личной жизнью, являются всего лишь «заложниками оголтелых недоличностей, клеветников, завистников».

Певица обратилась к хейтерам. Она заявила, что как бы недоброжелатели ни старались, ничего не получится, поскольку ее судьбой «управляет Вселенная, а сама она до сих пор остается в человеческих сердцах».