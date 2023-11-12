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Пугачева разнесла в пух и прах хейтеров: «бесполезные попытки уничтожить меня»

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Пугачева разнесла в пух и прах хейтеров: «бесполезные попытки уничтожить меня»
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

Алла Пугачева прервала молчание. Она опубликовала большое обращение к гражданам РФ. Примадонна уверена, что народ «еще о ней услышит», а также что поклонники ее не предадут.

По словам народной артистки СССР, зрители, для которых она много лет жила и пела, пожертвовала здоровьем и личной жизнью, являются всего лишь «заложниками оголтелых недоличностей, клеветников, завистников».

Певица обратилась к хейтерам. Она заявила, что как бы недоброжелатели ни старались, ничего не получится, поскольку ее судьбой «управляет Вселенная, а сама она до сих пор остается в человеческих сердцах».

Информационное агентство «Informing»

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