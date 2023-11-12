Стало известно, кого выглали из шоу «Суперстар-4» во втором выпуске

11 ноября на НТВ вышел второй выпуск 4 сезона музыкального телешоу «Суперстар! Возвращение». В проекте в 10 ретро-артистов перезапускают свою певческую карьеру. Судьями являются Лера Кудрявцева, Сергей Соседов, Стас Пьеха, Наташа Королева, а ведущими - Вадим Такменев и певица Лолита.

Одной из участниц в новом выпуске стала Лика Стар. 51-летняя артистка исполнила композицию «Ночных снайперов» «Звучи», за исполение которой получила всего 4 балла.

По итогам двух выпусков турнирную таблицу возглавили Настя Макаревич, Кай Метов, Игорь Наджиев, Алексей Гоман. У участников по 15 баллов. Татьяна Маркова получила 14 баллов, а Алексей Глызин – 13 баллов. На счету у Феликса Царикати 12 баллов, а 11 баллов у Екатерины Суржиковой. Ларису Черникову оценили на 10 баллов, а Лику Стар – на 9 баллов. В итоге покинула проект исполнительница сингла «Одинокая луна».