«Сумасшедший скандал»: Кристина Асмус призналась, что подверглась буллингу

Кристина Асмус после выхода в прокат «Текста» подверглась буллингу в соцсетях. По признанию актрисы, ее обвиняли в том, что она изменяет супругу не только на экране. Развод, который произошел через несколько месяцев, подтвердил догадки хейтеров.

«Это был сумасшедший скандал. Разговоры о нем до сих пор продолжаются. Все потому, что, как говорят моралисты, совершила преступление против всей человечества — сыграла в кино», — призналась артистка.

Причиной жесткой травли стал эпизод из фильма, где героиня занимается сексом с героем актера Ивана Янковского. Сцена была настолько интимной и откровенной, что многие ее назвали настоящей порнографией.